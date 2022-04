Les Animaux Fantastiques 2 : les 8 plus grosses incohérences par rapport à Harry Potter

Alors là, faudra nous expliquer comment Minerva McGonagall (incarnée par Maggie Smith dans les films Harry Potter et par Fiona Glascott dans Les Animaux Fantastiques) peut-elle être dans une scène en 1927, alors qu'elle est née en 1935 ! Comment peut-elle apparaître 8 ans avant sa naissance ? Parce que même si on ne connaît pas son âge, il est répété plusieurs fois que McGonagall a une soixantaine d'années au début des années 1990. Et dans L'Ordre du Phénix, on apprend même qu'elle est professeure à Poudlard depuis 1956. Si elle a commencé à donner des cours à l'école des sorciers en 1956, après 2 ans de travail au Ministère (en 1954), elle est donc née en 1935. Les Potterheads sont tous d'accord là-dessus. Donc à part si elle a utilisé le retourneur de temps (et en plus dans quel but ?), c'est illogique qu'elle soit à Poudlard en 1927, avant même d'être née. D'autant que les théories comme quoi ce serait sa mère ou sa grand-mère ont déjà été réfutées par les fans.

4. Le miroir du Riséd ne montre pas ce qu'il faudrait