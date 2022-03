Lena Situations : la youtubeuse a désormais une Barbie à son effigie... Et elle est très réussie !

Un rêve d'enfance

En légende de photos postée avec le célèbre jouet, Lena ne cache pas sa joie. "Quand j'étais petite je n'avais pas de Barbie qui me ressemblait physiquement... J'ai passé les premières années de ma vie à en vouloir à mes parents de ne pas m'avoir conçu blanche, blonde et aux cheveux lisses car c'était pour moi, jusqu'à très tard, la seule définition de la beauté" explique la youtubeuse, avant de se réjouir : "Aujourd'hui Barbie m'a choisie pour être la porte-parole du projet le 'Plafond des Rêves' et aider toutes les personnes à croire en elles. Alors je vous avoue que voir cette petite poupée aux cheveux bouclés dans son tailleur jaune et un petit livre Toujours Plus à la main c'est une immense revanche".

La jeune femme de 24 ans, qui est récemment partie s'installer aux Etats-Unis pour quelque temps, a ensuite tenu à remercier la société qui produit la fameuse poupée : "Merci @barbie pour cet honneur, et pour me laisser participer à l'affirmation de la diversité pour tous les petits garçons et les petites filles. J'ajoute cette petite poupée unique a mon musée ( l'étagère de mon salon quoi lol ) comme quoi... tout est possible !" écrit-elle. On en déduit donc que le jouet ne sera malheureusement pas commercialisé pour le moment.