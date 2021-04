Léna Situations lance sa propre bourse d'étude pour la prestigieuse école de mode Istituto Marangoni

Léna Situations est devenue une vraie star du web avec 1,8 million d'abonnés sur Youtube et 3 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a même cartonné en librairie avec son livre Toujours plus. Mais avant d'être célèbre, celle dont le vrai nom est Léna Mahfouf était étudiante dans une école de mode privée. Une formation onéreuse pour laquelle elle et ses proches ont dû faire de nombreux sacrifices. Afin d'aider les jeunes qui pourraient être dans la même situation, l'influenceuse s'est associée à une école parisienne renommée.

La bourse Léna Situations est lancée

Ce mercredi 14 avril, Léna Situations a annoncé sur les réseaux sociaux le lancement de la bourse Léna Situations, en association avec L'Istituto Marangoni. "L'idée c'est de mettre en avant et aider des jeunes remplis d'ambitions qui ont envie d'apprendre et qui ont comme mur face à eux le mur du budget" a confié Léna sur Instagram Stories.

L'Istituto Marangoni est une école privée (où l'année d'étude coûterait plus de 20 000 euros par an) qui forme depuis des années les futurs grands noms de la mode et du design et compte 9 campus à travers le monde. La bourse Léna Situations permettra de couvrir les frais de scolarité et d'étude d'un étudiant. Trois cursus sont disponibles dans cette école : Fashion business, Fashion Stylist et Fashion Design. Le lauréat de la bourse pourra choisir son cursus et ainsi réaliser son rêve.