Léna Situations numéro un des ventes de livres : sa réponse parfaite aux critiques de Beigbeder

Léna Situations répond aux critiques de Frédéric Beigbeder

Le livre Toujours plus signé Léna Mahfouf, alias Léna Situations, est le gros succès de la rentrée littéraire de septembre 2020 et s'est même classé numéro un des ventes. Mais son bouquin a été violemment taclé par Frédéric Beigbeder, dans une tribune publiée dans les pages du Figaro. L'écrivain, critique littéraire et réalisateur a titré : "Autobiographie d'une inconnue célèbre". "Entre L'Être et le Néant, Léna Situations privilégie plutôt la seconde option" a-t-il notamment écrit, évoquant "son inculture assumée" et assurant qu'il s'agit de "147 pages de vide, 19,50 euros de perdus".

Suite à cette critique, Léna Situations s'est défendue sur le plateau de Quotidien sur TMC ce mercredi 11 novembre 2020. "Au-delà de la critique du livre, qui fait complètement partie du jeu, la critique était vraiment très personnelle" a expliqué la YouTubeuse qui a encore gagné aux E! People's Choice Awards. "Je ne connais pas du tout ce Monsieur" a-t-elle ajouté à propos de Frédéric Beigbeder, "Je n'ai jamais été à un café avec lui. Mais la critique était comme si il me connaissait".