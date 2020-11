Léna Situations gagnante aux E! People's Choice Awards : elle réagit et remercie ses abonnés

"Toutes mes nuits blanches, mes 7 caméras cassées et mes yeux pixelisés vous remercient pour ce prix"

Sur Twitter et sur Instagram, Léna Situations a tenu à remercier sa grande communauté. "Merci pour tout, c'est vous tout ça" a-t-elle déclaré, "J'en reviens pas je suis sur un petit nuage, si heureuse car c'est un prix où le public vote, c'est vous qui me portez si haut. Merci pour ça, j'espère ne pas vous décevoir pour 2021, je prends ce titre très à coeur et je vais continuer de mettre toute mon âme dans mon travail et bosser très très dur". La businesswoman en couple avec son crush (Seb la Frite) a aussi ajouté : "Toutes mes nuits blanches, mes 7 caméras cassées et mes yeux pixelisés vous remercient pour ce prix, les efforts paient et cette communauté me rend du positif tous les jours. much love".