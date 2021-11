One Piece, Lena Situations, Code Civil... les livres les plus vendus grâce au Pass Culture

Le 21 mai 2021, le gouvernement a généralisé le Pass Culture en France. A travers cette initiative, tous les jeunes de 18 ans se sont ainsi vu offrir un "chèque cadeau" de 300 euros afin de se faire plaisir dans le domaine culturel, que ce soit en achetant des livres, en allant à des concerts, en visitant des musées, en prenant des cours de musique...

Comme on pouvait s'en douter, ce Pass Culture a donc fait des heureux, notamment dans le domaine littéraire. D'après les chiffres publiés par Livres Hebdo, ce sont plus d'1,5 millions de mangas qui ont ainsi été achetés en l'espace de 7 mois (le Pass a une durée de 24 mois), confirmant le succès de ces oeuvres japonaises qui n'ont jamais été aussi nombreuses et qui ont connu un nouvel essor grâce à Netflix qui a progressivement axé son développement sur la mise en ligne d'anime pour la plupart adaptés de ces mêmes BD.

Les mangas ont cartonné grâce au Pass Culture

Et sans surprise, les titres qui ont le plus profité de ce Pass Culture sont également les mangas les plus connus du moment. Ainsi, à la première place du classement des 22 ouvrages (tous genres confondus) vendus à plus de 5 000 exemplaires, on y retrouve... One Piece (Glénat) avec plus de 300 000 ventes. De quoi confirmer la hype autour de l'oeuvre d'Eiichiro Oda qui prendra fin d'ici 4 à 5 ans et qui aura bientôt le droit à sa propre série live-action sur Netflix.

Le podium est ensuite complété par Demon Slayer (Panini Manga) et L'Attaque des Titans (Pika Edition), deux mangas désormais terminés, avec près de 200 000 tomes vendus. De quoi partir la tête haute pour Koyoharu Gotōge et Hajime Isayama, leurs auteurs respectifs. Un peu plus loin, My Hero Academia (Ki-oon) peut se targuer d'avoir écoulé 150 000 exemplaires, tandis que Jujutsu Kaisen (Ki-oon), Berserk (Glénat) - qui a récemment perdu son mangaka et Naruto (Kana) se sont vendus à près de 115 000 tomes chacun. Enfin, il est à noter que quelques nouveautés ont elles aussi su surfer sur ce Pass, que ce soit Spy x Family avec 20 000 tomes vendus ou Mashle avec 13 000 tomes vendus.

Les jeunes de 18 ans intéressés par Léna Situation et le Code Civil

Toutefois, n'allez pas croire que les jeunes de 18 ans ont uniquement profité du Pass Culture pour rattraper leur retard sur ces mangas incontournables. Toujours selon Livres Hebdo, deux livres de développement personnel ont à leur tour eu du succès à savoir Burn after writing de Sharon Jones avec 13 400 ventes et Toujours plus de Léna Situations avec 11 600 ventes.

De même, La chronique des Bridgerton de Julia Quinn a connu un rebond incroyable grâce à la saison 1 de la série adaptée sur Netflix avec 11 000 ventes supplémentaires. Enfin, sachez que les étudiants ont également utilisé l'offre pour avancer dans leurs études avec 18 800 Code Civil vendus et 5 600 Lexiques des termes juridiques 2021-2022 écoulés.

Oui, si la France semble manquer de personnel dans la restauration, elle ne devrait pas être à court d'avocats / magistrats dans les années à venir.