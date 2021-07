Mashle, Spy x Family, Tokyo Revengers... sélection des mangas à lire sur la plage cet été

De quoi ça parle : Takemichi (26 ans) est persuadé d'avoir loupé sa vie. Un soir, il apprend la mort de Hinata, la seule petite-amie qu'il ait eue. Selon ses informations, elle et son frère se seraient retrouvés au centre d'un règlement de comptes au sein des Tokyo Manji-kai, un dangereux gang. Attristé par la nouvelle, il profite malgré -lui d'un accident pour déclencher le pouvoir de remonter dans le passé, 12 ans plus tôt, alors même qu'il se la jouait encore bad boy au collège. Il réalise soudain qu'il a la chance de modifier le futur et de sauver Hinata du funeste destin qui l'attend. Toutefois, plus il tente de réécrire l'histoire et plus ses actions ont des conséquences, notamment autour du Tokyo Manji-kai.

Pourquoi vous allez adorer : Ce n'est pas le manga le plus récent de la liste, mais c'est clairement le plus culte. C'est bien simple, c'est celui qui se retrouve au centre de toutes les discussions du moment, que ce soit au Japon où il bat des records de ventes, ou en France. Mérité ? Absolument. Ken Wakui maîtrise son histoire et les codes de son propre univers, qui rend indirectement hommage à quelques oeuvres emblématiques comme GTO ou Erased notamment. Surtout, Tokyo Revengers possède une patte graphique étonnante, qui ne ressemble à rien de ce qui a déjà été fait ailleurs. Une vraie réussite qui facilite l'entrée dans cette histoire et notre attachement envers ces personnages qui, derrière leurs apparences parfois clichées, savent nous surprendre et nous faire kiffer.