Léna Situations x adidas : la nouvelle égérie de la marque dévoile les photos de la collab

Très heureuse de devenir égérie pour adidas, Léna Situations a ajouté : "Quel honneur d'être la nouvelle ambassadrice et d'intégrer le clan de la marque aux trois bandes. Merci à toute la team @adidasparis pour votre confiance, merci de m'avoir écouté, entendu et d'avoir accepté mes idées et mes envies. J'ai hâte de passer cette année à vos côtés et de montrer à tout le monde les projets qu'on prépare". "Et j'espère croiser un jour Beyoncé dans les bureaux !)" a précisé celle qui a fait une vidéo chit chat makeup avec Nabilla Benattia.

Une collection sportwear girly

L'auteure du livre Toujours plus, qui était numéro 1 des ventes dès sa sortie, a dévoilé les premières photos de sa collaboration avec adidas. Une collection mêlant pièces sportswear et couleurs girly. Il y a en effet un tee-shirt noir et blanc simple, basique, idéal pour un look street classique, une veste de smoking noire avec le logo blanc, à la fois chic, sexy et streetwear, ou encore un sweat rose stylé pour donner du pep's à vos looks de tous les jours.