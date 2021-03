Léna Situations x Don't Call Me Jennyfer : le sac Sit-Bag a cassé internet, mais n'est pas sold-out

Le Sit-Bag est dispo en 4 couleurs : bleu ciel (modèle MARCUS), noir et blanc tweed pied-de-poule (modèle LENA), noir imitation python (modèle SABRINA) et noir simili cuir lisse (modèle SOLENE). Les 3 premiers sacs, MARCUS, LENA et SABRINA sont au prix de 29,99€, et le sac SOLENE, un peu plus grand en taille, coûte 39,99€. "On a aussi les petits accessoires, des pochettes à AirPods (à 9,99€, ndlr) et des anses différentes (à 12,99€, ndlr) pour être stylés dans toutes les situations" a précisé Léna Situations sur Instagram.

Un sac qui a cartonné sur les réseaux et fait crasher le site

Après avoir été numéro 1 des ventes avec son livre Toujours plus, Léna Situations a de nouveau prouvé sa popularité en cassant internet avec le sac Sit-Bag. Véritable nouveau it-bag, tout le monde voulait l'acheter direct ! "Encore une fois un énorme merci pour tout le soutient, vous étiez des dizaines de milliers avant même que je fasse l'annonce ! Merci infiniment" a ainsi remercié l'influenceuse sur les réseaux, avant d'avouer avec émotion : "Vous avez fait crasher le site", "je vous tiens au courant mais merci ohlala".

Même la marque Don't Call Me Jennyfer s'est amusée du crash de son e-shop et s'est réjouie du succès immédiat de la collab. "Les babes vous êtes des oufs ! Le site est en PLS !" a assuré le compte Insta de l'enseigne, "Question à 1 000 points : à votre avis, combien de temps va mettre l'équipe technique pour régler le problème ?".