Lena Situations victime de harcèlement en France, elle part vivre à Los Angeles et rencontre Rihanna

A l'occasion du podcast de Tony Parker, Léna Situations (Lena Mahfouf de son vrai nom) confessait récemment être à court de motivation et d'inspiration pour créer de nouveaux contenus sur YouTube. En cause ? Les nombreuses vagues de harcèlement et de moqueries dont elle a pu faire l'objet ces dernières semaines.

"On m'a beaucoup critiquée pour des choses tellement futiles que j'en suis venue à me dire, 'Pourquoi je me fais ch*er à faire des nuits blanches, du montage, si au final ils vont chez ma mère et y sonnent pour m'insulter ?', déplorait-elle ainsi, fatiguée par cette situation. J'étais arrivée à un point où, je me suis fait tellement attaquer sur le physique, alors même que je n'étais pas au max de la confiance en moi, que j'avais caché les miroirs chez moi. Encore là, je n'arrive plus à faire du montage en voyant ma tête".

>> Léna Situations victime de harcèlement : miroirs cachés, perte de motivation... elle dévoile les conséquences <<

Léna Situation part vivre à Los Angeles

Lassée de donner autant d'importance à ces haters et bien décidée à reprendre le contrôle de sa vie (et sa carrière), Léna vient donc de prendre une grande décision : quitter la France pour les USA. Ce week-end, l'influenceuse à succès a en effet révélé sur Instagram qu'elle venait de poser ses valises en Californie afin de se ressourcer et travailler, "Dès que je mets un pied sur le sol de Los Angeles, mon coeur explose de joie. J'ai sincèrement du mal à expliquer pourquoi je suis aussi bien ici".

Elle l'a ensuite ajouté un peu plus loin, "C'est peut-être le fait d'être complètement décalée de la France, le fait d'être hyper inspirée ici, le fait d'être plus productive, le fait de ne connaître personne et de me retrouver seule". De quoi comprendre qu'elle est simplement partie en vacances pour s'aérer l'esprit ? Pas du tout. Consciente de l'influence positive de cette ville sur elle-même et de l'importance de s'éloigner de la négativité ambiante qui pèse sur elle en France, elle souhaite réellement s'y installer pour une durée plus ou moins indéterminée, "J'adore Paris, j'adore la France de TOUT mon coeur... mais pourquoi pas tenter l'aventure quelques temps ailleurs ? Serait-ce une façon de vous annoncer que je suis ici pour potentiellement trouver un appartement ? (oui)". Un changement inattendu qui nous promet de belles photos / vidéos sur ses réseaux sociaux.

Une rencontre mémorable avec Rihanna

Pour l'heure, on ne sait pas encore si cela signifie qu'elle va également rebooter sa chaîne YouTube en direct des USA, mais on sait déjà que ses premiers pas à L.A. n'auraient pas pu être plus emblématiques. Et pour cause, quelques jours après avoir interviewé Selena Gomez, Léna a été invitée à la soirée Saint-Valentin de la marque Fenty Beauty, au cours de laquelle elle a pu rencontrer sa créatrice aka... Rihanna.

Un événement qui restera à jamais gravé dans sa mémoire puisque la vidéaste a non seulement pu prendre la pose à ses côtés (voir ci-dessous), avant de voir la chanteuse lui faire le plus beau des compliments. Lors d'une story, elle a révélé le sourire aux lèvres, "Juste à noter tout de même que je me couche après que Rihanna m'a dit "you look cute" en me touchant le bras".

Vous trouvez que vous avez une vie de merde à côté de Léna ? C'est normal, nous aussi.