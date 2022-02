Léna Situations victime de harcèlement : miroirs cachés, perte de motivation... elle dévoile les conséquences

Léna Mahfouf aka Léna Situations est peut-être l'une des YouTubeuses les plus incontournables du moment - elle a récemment été élue comme l'influenceuse la plus influente dans son domaine en 2021 selon Launchmetrics, cela ne signifie pas pour autant que la jeune créatrice de 24 ans possède une vie de rêve.

Léna Situations au centre d'un harcèlement régulier

Si la vidéaste a toujours le sourire sur ses réseaux sociaux et n'hésite pas à dévoiler l'incroyable envers du décor de sa carrière à travers des voyages récurrents aux quatre coins du globe, son impressionnante réussite est également à l'origine d'une triste montée en puissance de ses haters.

Comme on peut le découvrir sur Twitter et Instagram, il n'est malheureusement pas rare de voir Léna se retrouver au centre des critiques et moqueries injustifiées sur à peu près tout ce qui la concerne (son physique, son travail, ses relations...). Peu importe ce qu'elle dit ou fait, elle est la cible d'un harcèlement régulier aussi violent que destructeur. Car oui, comme l'a confié la vidéaste, cet acharnement à son encontre n'est pas sans conséquences et la poursuit toujours.

De lourdes conséquences face aux critiques et moqueries

Alors qu'elle a récemment passé son compte Twitter en privé afin d'échapper un maximum à la toxicité de ce réseau, Léna a profité de sa présence dans le podcast de Tony Parker pour révéler être aujourd'hui incapable de retrouver sa créativité joyeuse et innocente d'il y a quelques mois. "Deux ou trois mois sans faire de vidéos, ça n'existe pas dans mon quotidien", a-t-elle dans un premier temps contextualisé en référence à sa folie créatrice.

Or, il suffit de faire un tour sur sa chaîne YouTube pour constater qu'elle n'a étonnamment rien publié depuis deux longs mois. Une situation inédite mais finalement inévitable, "Je me suis retrouvée comme ça, car il y a eu un raz-de-marée sur Twitter. On m'a beaucoup critiquée pour des choses tellement futiles que j'en suis venue à me dire, 'Pourquoi je me fais ch*er à faire des nuits blanches, du montage, si au final ils vont chez ma mère et y sonnent pour m'insulter ?'."

"Je n'arrive plus à faire du montage en voyant ma tête"

De quoi logiquement provoquer l'incompréhension de la jeune femme, "C'est une méchanceté que je n'arrive pas à comprendre", qui en souffre réellement à tous les niveaux possibles. Elle l'a déploré : "J'étais arrivée à un point où, je me suis fait tellement attaquer sur le physique, alors même que je n'étais pas au max de la confiance en moi, que j'avais caché les miroirs chez moi. Encore là, je n'arrive plus à faire du montage en voyant ma tête".

Des propos terribles et durs, d'autant plus quand on sait que Léna Situations est pourtant la première à prôner le body positive et à se faire la porte-parole de l'acceptation de son corps. "Je ne pouvais plus me voir physiquement. Ça a pris trop d'ampleur, a ensuite soufflé la YouTubeuse, déçue de voir des tels haters réussir à prendre le dessus et à la toucher. D'habitude, au bout d'une semaine, j'essaye de me remettre en confiance en mode sportive, mais là, c'est mon épisode le plus long".

Un message fort et puissant qui, on l'espère, sera entendu. On l'a encore récemment vu avec la disparition de Mava Chou, le harcèlement en ligne peut avoir de véritables conséquences dans le monde réel et est d'ailleurs puni par la loi !