Lena Situations et Selena Gomez réunies : un nouveau projet fou à venir pour l'influenceuse ?

"J'ai tellement paniqué"

La jeune femme a également reposté le cliché en story avec pour légende : "Moi qui poste ça comme si c'était normal. Mdr". Cet appel, elle l'attendait avec impatience et explique avoir été prise d'un grand stress. "J'ai tellement paniqué avant que mon anglais est sorti de mon cerveau pendant que je lui parlais" a-t-elle expliqué en story. La Youtubeuse aux plus 2,14 millions d'abonnés avoue ensuite qu'elle n'a plus dit un mot de la soirée après cette rencontre tellement elle était "choquée".

>> Léna Situations : "Un jour, je vais péter un câble et avoir une maison avec des chèvres" (INTERVIEW) <<

Une collab en vue ?

Si cette réunion a à coup sûr marqué à jamais l'influenceuse, elle n'en a pas encore dévoilé son contenu. Mais, à en croire les tags sur son post Instagram, on peut imaginer que les deux stars ont parlé de Rare Beauty, la marque lancée en 2020 par Selena. Une collab serait-elle dans les tuyaux ? l'avenir nous le dira !