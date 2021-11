Léna Situations : "Un jour, je vais péter un câble et avoir une maison avec des chèvres" (INTERVIEW)

Léna Situations et Natoo parlent de Twitter et de colocs avec leurs potes

Pour la saison 2 de True Story, dispo sur Amazon Prime Vidéo, PRBK a pu rencontrer plusieurs animatrices du programme. Après Emy LTR et Gaëlle Garcia Diaz, ce sont Léna Situations et Natoo qui ont répondu aux questions de PRBK. Une interview Match ou Next dans laquelle Léna Mahfouf et Natoo se sont lâchées avec humour.

A propos de Twitter, Natoo a avoué : "J'y vais juste pour lire les news des autres" et "l'actualité", "sinon je suis au courant de rien". "J'ai plus Twitter" a quant à elle répondu Léna Situations, "j'ai un compte" mais "j'y vais, je poste, je pars". "J'aime bien regarder des réactions à des séries" a-t-elle précisé, "mais sinon, si c'est pour parler de moi, voir ce qu'on dit sur moi... C'est ciao".

Et la coloc avec leurs potes ou BFF, ça les tente ? "J'ai fait les confinements avec mes meilleurs potes" a avoué Natoo, qui a même expliqué avoir continué de vivre avec ses amis une fois le déconfinement débuté. En revanche, après avoir fait une coloc à New York, Léna Situations préfère ne pas retenter l'expérience et rester dans son appart : "Je suis une très grande solitaire, j'ai besoin d'être seule chez moi".

Pétage de câble pour retourner à l'anonymat et projets à venir, les stars de YouTube se confient

Et concernant la célébrité, là aussi, Natoo et Léna Situations ont des points de vues plutôt différents. Si retourner à l'anonymat ne dérangerait pas Natoo, Léna est plus sur la réserve, car elle adore créer des contenus. Cependant, "je sais qu'à un moment, je serai plus derrière la caméra que devant" nous a-t-elle révélé. Et "mes potes, ils ont la blague qu'ils disent toujours : qu'un jour je vais péter un câble et que je vais avoir une maison avec des chèvres" a-t-elle ajouté.

Et leurs projets ? Natoo a mis sa ligne de bijoux Joyau Magique en "stand-by" pour l'instant. Et Léna Situations, qui a déjà fait des collabs avec des marques (comme la ligne avec adidas ou encore la collection avec Don't Call Me Jennyfer), se verrait bien lancer un jour sa propre marque de vêtements. "Je me vois le faire dans le futur" a-t-elle avoué.

Les YouTubeuses qui ont déjà sorti un livre, ne seraient pas contre en sortir un (ou des) nouveau(x). "Carrément" a répondu celle à qui on doit Toujours plus, mais "j'ai pas commencé là en tout cas pour l'instant" un autre livre. "J'aimerais bien faire un BD un jour" a de son côté indiqué l'humoriste.

