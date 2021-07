Léna Situations x Don't Call Me Jennyfer : la nouvelle collection colorée de sacs Sit-Bag 👝

La marque Jennyfer revient plus en forme que jamais sous son nouveau nom, Don't Call Me Jennyfer. Sa stratégie a fait ses preuves : elle collabore avec de célèbres influenceurs tels que Bilal Hassani, SundyJules, Noholita, Ogee, Mayadorable, Rose THR, Eva (anciennement Eva Queen) et Léna Situations. La collection de sac Sit-Bag de Léna Mahfouf, de son vrai nom, s'est d'ailleurs arrachée dès sa sortie en mars 2021 : il existait un modèle en bleu, en noir, en croco et en damier.

Les Sit-Bad Summer Drop sont dispo !

L'influenceuse et Don't Call Me Jennyfer ont décidé de renouveler l'expérience quelques mois plus tard. Comme l'a annoncé Léna Situations dans sa story Instagram, elle a travaillé sur une nouvelle gamme de sacs, Sit-Bag 2, beaucoup plus colorée cette fois-ci, pour coller à la saison estivale. Normal !

Pour les Sit-Bag Summer Drop, vous avez le choix entre un modèle en jean (le Paris), un modèle jaune (le Calvi), un modèle blanc (le Mykonos) et un modèle en croco rouge (le Cannes). Vous pouvez toujours accessoiriser votre sac avec sa housse airpods assortie à seulement 9,99 euros. Les Sit-Bag, eux, sont au prix de 39,99 euros, comme la première collection. Ils sont vite à chopper sur le site Don't Call Me Jennyfer car ils risquent de partir assez vite !