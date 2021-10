Emy LTR et Gaëlle Garcia Diaz : on teste leur amitié pour la sortie de True Story saison 2

Emy LTR et Gaëlle Garcia Diaz animatrices dans True Story saison 2 sur Amazon Prime Video : : leur interview déjantée pour PRBK

True Story est de retour sur Amazon Prime Video avec une saison 2 (sortie ce 30 septembre 2021). Une nouvelle saison dans laquelle les influenceurs Emy LTR, Gaëlle Garcia Diaz, Lena Mahfouf alias Lena Situations, Natoo, Bilal Hassani et Fatou Guinea ont interviewé 6 stars. Et pour la promo de True Story, Emy LTR et Gaëlle Garcia Diaz ont accordé une interview à PRBK. Se connaissent-elles bien ? Signe astrologique, premier job, plus grosse star de son répertoire... Découvrez leur interro surprise !