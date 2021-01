Léna Situations victime de body shaming : "Ça ne me touche plus, j'ai eu le temps de grandir"

La vie de Léna Situations n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Alors oui, aujourd'hui, elle est une véritable star sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais quand l'influenceuse était adolescente, elle a été victime de harcèlement scolaire. Malheureusement, les critiques continuent et sont encore plus nombreuses maintenant que Léna Situations est un personnage publique : elle a d'ailleurs eu le droit à quelques remarques désobligeantes sur son physique.

"Je me suis fait beaucoup critiquer pour ma petite poitrine"

L'année dernière, la YouTubeuse a posté sur Instagram une photo d'elle en petite robe d'été avec un décolleté XXL : une tenue qui lui a valu de recevoir des messages négatifs sur sa "petite poitrine". C'est ce qu'on appelle du body shaming. Léna Situations est revenue sur cet acharnement sur le plateau de C à vous sur France 5 : "Je me suis fait beaucoup critiquer pour ma petite poitrine qui ne plaisait pas à certains hommes sur les réseaux sociaux et malheureusement aussi à des femmes."

L'auteure de "Toujours plus : Ma méthode + = +" a ensuite confié : "Il y a eu pas mal de commentaires sur le physique donc du body shaming. Très sincèrement aujourd'hui ça ne me touche plus j'ai eu le temps de grandir et puis, ce sont des choses que j'entendais au collège. A la limite faites moi rire, dites moi quelque chose de nouveau. On ne peut pas parler du corps d'une personne qu'on ne connaît pas, on ne peut pas imposer ce qu'on aime à une femme qu'on ne connaît pas."