Léna Situations victime de harcèlement scolaire : elle raconte les violences et les moqueries

Léna Situations raconte son harcèlement scolaire

Aujourd'hui, Léna Situations est une star de YouTube et des réseaux qui a même gagné un prix aux E! People's Choice Awards 2020. Mais étant plus jeune, comme beaucoup d'enfants et d'ados, l'influenceuse a été victime de harcèlement scolaire. Une époque difficile sur laquelle la it girl s'est confiée plusieurs fois sur Instagram, Twitter et même dans son livre Toujours plus. Invitée dans TPMP ce mardi 17 novembre 2020 sur C8 avec son ami Bilal Hassani, Léna Mahfouf alias Léna Situations a de nouveau raconté comment elle était harcelée à l'école.

"Chacun avait son petit truc. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont trop maigres, il y en a qui sont trop gros selon les autres. Moi c'étaient les cheveux bouclés" a-t-elle expliqué, "C'était mon plus gros complexe. Même encore aujourd'hui parfois". Léna Situations qui avait déjà confiée que tout le monde se moquait d'elle dans la cour a ajouté : "On me disait rien, on s'en moquait tout simplement".

Une violence verbale mais aussi une violence physique comme elle l'a détaillée à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs. "Je m'attachais les cheveux très très très très plaqués, et je me faisais un chignon, et les filles venaient dans la cour m'arracher le chignon, le chouchou pour que mes cheveux fassent pouf (qu'ils gonflent d'un coup, ndlr)" s'est-elle souvenue, "et c'était la grande blague de tout le monde".

"C'est fou, on a vraiment banalisé la méchanceté"

Comme Bilal Hassani, Léna Situations tient donc à tirer la sonnette d'alarme sur le harcèlement scolaire, véritable problème de société. "C'est fou, on a vraiment banalisé la méchanceté parce que plus tu étais méchant, plus tu étais drôle", une banalisation qu'on retrouve aussi sur les réseaux comme Twitter a souligné la YouTubeuse.

"Si aujourd'hui on en parle aussi ouvertement c'est aussi avec le recul", "c'est pas normal la façon dont on m'a traité" a indiqué Léna Situations. "On se faisait tous un peu harceler" mais "pourquoi les profs ne faisaient rien ? Pourquoi la CPE n'en a pas parlé ?" a-t-elle questionné, "Mes enfants je ne veux pas qu'ils aient ça plus tard".