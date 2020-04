Legacies saison 2 : un personnage de The Originals en approche ?

L'univers de The Vampire Diaries continue, même trois ans après la fin de la série. Legacies est la série dérivée de The Originals (elle-même spin-off de TVD), centrée sur Hope, la fille de Klaus et Hayley. Dans le show, on retrouve Alaric (Matthew Davis) et les jumelles qu'il a eu avec Caroline : Josie et Lizzie. En plus des références à ces séries, Legacies a aussi accueilli des personnages de The Vampires Diaries et The Originals comme Matt (Zach Roerig), Jeremy (Steven R. McQueen), Freya (Riley Voekel) ou plus récemment Kaï Parker (Chris Wood).

Mikael, le père des Originals, dans Legacies ?

Et si le prochain sur la liste était Mikael, le père de Klaus, Elijah, Rebekah et les autres, et donc grand-père de Hope (Danielle Rose Russell) ? Sebastian Roché qui l'interprète n'est pas contre ! Interrogé à ce sujet par TVGuide, l'acteur a confié qu'il serait prêt mais qu'il n'a pas été contacté. "C'est Julie (Plec, la créatrice de la série, ndlr) qui décie. Je pense qu ce serait drôle que Mikael revienne pour créer le chaos mais je ne sais pas si ça se fera" a-t-il confié.

Pour l'instant, la saison 2 de Legacies est en pause puisque le tournage a été interrompu à cause du Coronavirus. Mais la série n'a pas vraiment besoin de méchant puisque le "Necromancer" fait des ravages. Mais on avoue qu'on ne serait pas contre un retour de Mikael pour explorer encore plus les racines de Hope. On peut toujours rêver !