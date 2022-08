Le top 10 des meilleurs dessins-animés de Disney (et il y a de GROS absents)

8. Fantasia (1940)

Ce n'est pas vraiment un film comme on peut l'entendre mais Fantasia est une oeuvre que les plus grands fans de Disney ont vu (et adoré). Ce long métrage mêle en fait Mickey et ses amis à certains des titres les plus populaires de la musique classique. Une oeuvre à part entière dans la liste des très nombreux films du studio et qui a eu doit à une suite, Fantastia 2000, sortie en 1999.

Note: 95%