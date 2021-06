Raya et le dernier dragon : 5 bonnes raisons de regarder le film sur Disney+

Une princesse aussi badass que Mulan et Vaiana

Raya est badass. Difficile de faire plus badass qu'elle. On est loin des princesses à la merci des grands méchants de quelques classiques Disney. Raya s'impose comme la cousine guerrière de Mulan ou Vaiana. Rien ne lui fait peur. Ni les monstres, ni les barbares, ni les pièges. Elle manie aussi bien l'épée que n'importe quel guerrier de Game Of Thrones. Raya est définitivement l'héroïne qu'il nous faut en 2021.

Des dragons

Vous êtes en manque de dragons depuis la fin de Game Of Thrones ? Cela tombe bien, Raya en regorge. Mais ces dragons n'ont rien de terrifiants. Au contraire, ils sont drôles, attachants et synonyme de magie enchanteresse. Chez PureBreak, on recueille Sisu (doublée par Géraldine Nakache, voir la vidéo dans notre player ci-dessus) quand elle veut.

Des scènes d'action impressionnantes

Magique et fun, Raya et le dernier dragon n'oublie pas d'être spectaculaire. "Il fallait déjà qu'elles soient organiques dans l'histoire." explique le réalisateur Don Hall à Allociné à propos des séquences d'action. "Qu'elles ne soient pas obligatoires, même si nous sommes dans un film d'action et d'aventures. Il fallait que cela fasse progresser l'histoire et les personnages. Mais Qui (Nguyen, scénariste) a beaucoup aidé à concevoir ses séquences, grâce à son expérience de chorégraphe et d'artiste martial."

Une histoire forte

Après l'Océanie (Vaiana), la Chine (Mulan) et la Scandinavie (La Reine des Neiges), Disney poursuit son exploration du monde. Raya et le dernier dragon s'inspire des mythologies d'Asie du Sud-Est. Les équipes artistiques du film se sont tournées vers le Laos, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, ou encore la Malaisie et Singapour afin d'écrire l'histoire Raya. Dans sa quête, Raya réapprend peu à peu à faire confiance aux autres et retrouve foi dans un vivre-ensemble qu'elle croyait à jamais disparu. Un message plus actuel que jamais qui provoque de grandes émotions.

Un Disney réussi

Pour résumé, oui Raya et le dernier dragon est réussi et s'inscrit sans honte dans le palmarès déjà riche des princesses Disney pas comme les autres. Que demander de plus ?

Raya et le dernier dragon, actuellement disponible sur Disney+