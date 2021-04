Le Serpent : qu'est-il arrivé à Dominique Renelleau, qui a réussi à échapper à Charles Sobrahj ?

Charles Sobrahj est accusé d'avoir commis une vingtaine de meurtres, voire une trentaine, en Asie entre 1975 et 1976. Le serial killer s'est entouré de ses complices, Marie-Andrée Leclerc (sa compagne) et Ajay Chowdhury pour attirer ses victimes, les manipuler, les droguer, les voler puis les tuer et/ou les brûler vives. Pour les amadouer, Charles Sobrahj (aka Alain Gautier) se faisait passer pour un revendeur de pierres précieuses, mais il utilisait surtout son charme et sa sympathie. Son couple avec Marie-Andrée Leclerc, ou plutôt Monique Gautier, était son atout principal.

Que devient Dominique Renelleau ?

Dans ses filets, il a réussi à attraper un certain Dominique Renelleau, un touriste français. Il l'a lui aussi drogué, mais a décidé de le garder près de lui au lieu de le tuer : il lui a alors proposé de l'héberger tout en récupérant son passeport pour être sûr qu'il ne s'enfuirait pas. Sauf que Dominique Renelleau a commencé à avoir des doutes sur ses "anges gardien" Alain et Monique : "Ils m'ont donné un appartement pour 3 mois. Je voyais des gens arriver et disparaître. J'ai su que je devais partir", a-t-il expliqué lors de son témoignage. Le touriste français a finalement réussi à s'enfuir de Bangkok, notamment grâce à Nadine et Rémi Gires, avec qui il est toujours en contact aujourd'hui.

Dans la série Le Serpent, on apprend que Dominique Renelleau (joué par Fabien Frankel) est bien rentré en France mais sans savoir ce qu'il devenait réellement. Il est aujourd'hui âgé de 70 ans et profite de sa belle retraite aux Sables-d'Olonne, sa ville natale, avec sa femme et ses enfants. Il ne souhaite plus parler de l'époque Charles Sobrahj et refuse toute interview ou photo : "Pas question de faire ce plaisir à Charles Sobhraj ! Cela lui ferait de la publicité, et il adore ça !", a-t-il expliqué dans la presse.

En revanche, il garde toujours un traumatisme de cette période : "Ça a été très effrayant pour lui. Il pensait qu'il allait mourir, mais il reste éternellement reconnaissant envers les personnes qui l'ont aidé à s'enfuir de Thaïlande. (...) Sa femme dit que ça joue encore sur son moral. Il en fait encore des cauchemars quand il repense au fait qu'il a failli être une victime", ont raconté des proches de Dominique à The Sun. Il a en effet eu de la chance contrairement à Teresa Ann Knowlton, Connie Joe Bronzich et les autres victimes de Charles Sobrajh (joué par Tahar Rahim).

Des nouvelles de Nadine et Rémi ?

Nadine et Rémi Gires, eux, que deviennent-ils ? Dans le dernier épisode de la mini-série Le Serpent, qui n'aura sûrement pas de saison 2, on apprend qu'ils sont aujourd'hui divorcés et qu'ils vivent toujours en Thaïlande. Nadine, interprétée par Mathilde Warnier dans la série Netflix, gère une station balnéaire dans le Sud du pays tandis que son ex-mari "vit dans le Nord et cultive des fruits tropicaux". L'ex-couple est bien évidemment encore marqué par cette terrible époque.

Charles Sobrahj, lui, est emprisonné au Népal et condamné à perpétuité. Son ex-compagne, Marie-Andrée Leclerc, interprétée par Jenna Coleman, est décédée en 1984 d'un cancer des ovaires : elle a été autorisée à sortir de prison pour vivre ces derniers jours au Québec, son pays natal. De son côté, Ajay Chowdhury n'est jamais réapparu après son dernier rendez-vous avec Alain Gautier dans une forêt en Malaisie en 1976. A-t-il rejoint la liste des victimes du tueur en série ?