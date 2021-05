Le Serpent : la vraie Nadine Gires raconte les différences entre la série et la réalité

Entre 1975 et 1976, Charles Sobrahj a drogué, dépouillé, tué et brûlé de jeunes touristes en Asie. Il a toujours réussi à échapper à la police jusqu'au moment de son arrivée au Népal en 2003, où un journaliste l'a reconnu. Le tueur en série a alors été arrêté et depuis, il séjourne en prison là-bas. Sa complice et ex-compagne, Marie-Andrée Leclerc, elle, est décédée en 1984 des suites d'un cancer des ovaires, tandis que son autre associé, Ajay Chowdhury, est porté disparu depuis 1976.

"Charles Sobhraj n'a jamais eu de soupçon ou de doute sur nous

Dans cette histoire, trois Français ont quand même réussi à échapper à Charles Sobrahj, plus connu sous le nom d'Alain Gautier : Dominique Renelleau, Nadine et Rémi Gires. Aujourd'hui, Dominique Renelleau, âgé de 70 ans, vit aux Sables d'Olonne tandis que le couple divorcé habite toujours en Thaïlande : Nadine est devenue gérante d'un petit hôtel et Rémi cultive des fruits tropicaux.

Il est difficile pour eux de reparler de l'époque Charles Sobrahj (Tahar Rahim), mais Nadine a quand même accepté de détailler les différences entre la série Le Serpent, toujours dans le top 10 sur Netflix, et la réalité : "On peut voir que Charles me teste en me proposant un cocktail pour voir si je le soupçonne d'empoisonner ses victimes. Dans la réalité, ce n'est pas arrivé. Pour moi, l'assassin Charles Sobhraj n'a jamais eu de soupçon ou de doute sur nous. Il n'a jamais su que nous savions ce qu'il se passait dans son appartement", explique-t-elle en interview avec Le Petit Journal.

L'absence d'un témoin

Nadine raconte ensuite qu'il manque un témoin important dans Le Serpent, sur Netflix : "En plus du Français Dominique que l'on voit à l'écran, il y avait Yannick, un autre Français. Les deux hommes étaient hébergés dans l'appartement de Charles Sobhraj. Ce sont eux qui nous ont raconté ce qu'ils ont vu (...) Le lendemain, Yannick et Dominique sont rentrés en France, nous leur avons payé le billet d'avion. Yannick devait nous envoyer Interpol une fois en France, il nous avait promis monts et merveilles. Nous avons attendu des mois sans qu'il ne se passe rien. Yannick a disparu dans la nature, ce n'est que des années plus tard que nous avons pu retrouver sa trace, il ne nous a jamais donné de nouvelles et ne nous a jamais remboursés."

En revanche, la survivante, jouée par Mathilde Warnier, et son ex-mari sont toujours en contact avec Dominique Renelleau, joué par Fabien Frankel dans la série : "Nous nous écrivons de temps en temps, il est revenu en Thaïlande pour la première fois il y a une quinzaine d'années."