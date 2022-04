Le Roi Lion 2 : ce que l'on sait sur la suite du remake du film culte

La mode des remakes de films Disney culte n'est pas encore terminée. Si on attend avec impatience la nouvelle version de La Petite Sirène avec Halle Bailey et le remake de Blanche-Neige avec Rachel Zegler et Gal Gadot, petits et grands ont aussi pu retomber en enfance avec Le Roi Lion. Sorti en 2019, le film doublé en VF par Rayane Bensetti et Anne Sila était diffusé sur M6 et, surprise, un nouveau volet de cet univers est prévu.

De quoi va parler le prequel du Roi Lion ?

Pour ce nouveau film, Disney n'a pas misé sur une adaptation du Roi Lion 2, sorti directement en vidéo en 1998. Au lieu de ça, le long métrage va en fait se dérouler des années avant l'intrigue du film de 2019 : on y découvrira la jeunesse de Mufasa, le père de Simba, et ses origines ainsi que celles de son frère, Scar. De quoi en apprendre plus sur ces personnages devenus cultes.