Le retour de Mary Poppins : "supercalifragilisticexpidélilicieux" absente du film, mais pourquoi ?

Mary Poppins a fait son grand retour au cinéma le 19 décembre 2018 avec une suite du cultissime film de 1964. Incarnée cette fois-ci par Emily Blunt, la "nounou" a retrouvé Michael et Jane Banks, désormais adultes, confrontés aux terribles problèmes du quotidien, et a tout fait pour aider leur petite famille à retrouver le bonheur. Un film pour les petits mais également pour les grands, nostalgiques de l'original qui a été réalisé par Rob Marshall et est diffusé ce 25 décembre sur M6.

L'absence du mot... "supercalifragilisticexpidélilicieux"

Cependant, si Le retour de Mary Poppins rend hommage au premier film, il peut un peu décevoir les fans sur un point précis : l'absence de "supercalifragilisticexpidélilicieux" ("supercalifragilisticexpialidocious" en VO). "Nous savions à quel point le premier film était aimé. Nous voulions lui rendre hommage et lui faire référence, mais nous voulions également faire prendre conscience qu'en débutant ce film, vous verriez une nouvelle histoire" a expliqué David Magee, le scénariste, avant la sortie du film en 2018.

D'après le scénariste, l'objectif du film est donc de lui permettre d'être unique, d'avoir son identité et de ne pas simplement surfer sur le succès de son prédécesseur, d'où l'absence de cette formule mythique : "Le but était d'abord de vous immerger dans notre propre monde, et ensuite d'utiliser certaines références, tournures de phrases et musiques, pour accentuer cette connexion. Mais on ne voulait pas s'appuyer constamment sur l'original en mode 'Vous avez remarqué ? Vous l'avez vu ?'. On pensait plus respectueux de gagner d'abord votre intérêt pour ce film et ensuite d'enrichir votre expérience en le connectant par instant au précédent".