Le classement des meilleures universités du monde dévoilé : la France à la ramasse

La France est mal classée au niveau des universités

Après le classement français des meilleures écoles de commerce (HEC, ESCP, Essec, Edhec...), voilà le classement QS 2021 (celui des meilleures universités du monde). Sur quoi se base ce classement ? Sur la réputation académique, le nombre de citations de travaux de recherche, le ratio de professeurs internationaux et le ratio d'étudiants internationaux, la réputation auprès des employeurs et le ratio professeurs / étudiants.

Les universités US de l'Ivy League, qui avaient mis des cours gratuits en ligne pendant le confinement, sont toutes présentes dans le classement. A commencer par le MIT (Massachusetts Institute of Technology), qui a été sacrée meilleure université au monde pour la 9ème année consécutive. Viennent ensuite Stanford (2ème), Harvard (3ème), Caltech - California Institute of Technology (4ème) et Oxford (5ème). Les 4 premières universités sont donc américaines (la 5ème étant britannique).

Quant à la première université européenne du classement, il s'agit de l'ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), en Suisse, à la 6ème place.

Par contre, la France est complètement à la ramasse. La première université française du classement est l'université PSL (Paris Sciences & Lettres), qui arrive seulement à la 52ème place. Elle est ensuite suivie de l'Ecole polytechnique en 61ème position et de la Sorbonne en 83ème position.

Top 10 des meilleures universités du monde (QS 2021) :

1. MIT (Massachusetts Institute of Technology)

2. Stanford

3. Harvard

4. Caltech (California Institute of Technology)

5. Oxford

6. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)

7. Cambridge

8. Imperial College London

9. University of Chicago

10. UCL

Le reste du classement est disponible en cliquant ici.