HEC, ESCP, ESSEC, Edhec... Quelles sont les meilleures écoles de commerce en 2020 ?

Alors que les plus grandes universités US ont offert 450 cours et formations gratuitement et en ligne pendant le confinement, découvrez quelles sont les meilleures écoles de commerce françaises. Car s'ils ont l'Ivy League aux Etats-Unis, ici en France les écoles de commerce sont tout aussi réputées. HEC, ESCP, ESSEC, Edhec... Les Business Schools sont nombreuses à être présentes dans l'Hexagone.

Le Parisien Etudiant a classé les écoles de commerce françaises dans un palmarès pour l'année 2020. Ce classement a été calculé en fonction de 16 critères dont les labels, l'attractivité, la recherche, le rayonnement international et l'entrepreneuriat. Résultat ? Que ce soit à Paris, en région Île-de-France, à Lyon, à Grenoble, à Rennes, à Montpellier ou encore à Strasbourg, les Business Schools sont réparties partout sur le territoire français. Découvrez ainsi quels sont les meilleurs établissements selon ces critères.

Classement 2020 des Grandes Écoles de Commerce (Grade Master)

1. HEC

2. ESCP Business School

2. ESSEC Business School

4. Edhec Business School

5. EMLyon Business School

6. SKEMA Business School

7. Audencia Business School

7. GEM (Grenoble Ecole de Management)

7. NEOMA Business School

10. KEDGE Business School

10. Rennes School of Business

12. IÉSEG

12. TBS (Toulouse Business School)

14. Montpellier Business School

15. ICN Business School

16. EM Normandie

16. Essca Ecole de Management

16. IMT BS (Institut Mines-Télécom)

19. EMLV (Ecole de Management Leonard de Vinci)

19. EM Strasbourg

19. Excelia - La Rochelle Business School

19. INSEEC School of Business & Economics

19. ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce)

19. PSB Paris Business School

25. EDC Paris Business School