Confinement : les plus grandes universités US offrent 450 cours et formations gratuitement en ligne

Profitez du confinement pour apprendre plein de choses

En France, France 4 diffuse des cours en direct à la télé, du CP à la terminale. Ainsi, les enfants et les ados peuvent continuer leur cursus et ne pas décrocher. Et aux Etats-Unis, les plus grandes universités ont décidé de mettre des cours également à la disposition des étudiants (et même de tous les autres) pendant cette période de confinement. Mais au lieu que ce soit sur le petit écran, ces leçons sont mises en ligne sur internet. Sur le site ClassCentral, vous avez donc accès à plus de 450 cours et formations. N'importe qui peut donc se connecter pour suivre des cours et des formations. Et tout ça gratuitement !

Une vraie chance, car en plus de vous occuper pendant cette période de pandémie du coronavirus, vous allez pouvoir en apprendre davantage dans plusieurs domaines différents. Et ces cours et formations ne sont autres que les meilleurs des USA, car ils proviennent de l'Ivy League, alias les plus prestigieuses universités américaines (Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Dartmouth et l'université de Pennsylvanie).

Voilà les matières que vous pourrez étudier

C'est donc bien de pouvoir s'amuser lors de vos apéros en visio avec Blanc-manger Coco en ligne pendant le confinement, mais aussi de profiter d'être confiné pour se cultiver. A noter que ces cours et formations sont disponibles jusqu'à 12 semaines. Côté matières, vous avez notamment le choix parmi la littérature, la philosophie, l'art, la musique, l'Histoire, la psychologie, la politique, le droit, les sciences, la biochimie, le business, l'informatique, la médecine ou encore la data analyse. Les spécialités et les maîtrises ratissent donc large. A vous de choisir le cursus que vous voulez suivre !