Pour le confinement, le jeu trash Blanc-manger Coco est dispo en ligne gratuitement

Comment y jouer gratos en ligne ? Rendez-vous sur le site de Blanc-manger Coconfinement, cliquez sur "jouer". Puis choisissez une "salle" et invitez vos connaissances dans la partie en ligne (ou jouez avec des inconnus).

Un humour trash

Qu'est-ce que c'est le Blanc-manger Coco ? Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas, ce jeu est inspiré à la fois du cadavre exquis et du Cards Against Humanity. Les règles sont simples : compléter des textes à trous avec des cartes. Les joueurs élisent à chaque tour celui ou celle qui a choisi la carte la plus drôle. Le joueur ou la joueuse qui a le plus fait rire ses amis gagne.

Mais attention, pas de blagues façon Carambar dans Blanc-manger Coco. Non, les cartes du jeu ont un humour noir, voire carrément politiquement incorrect. C'est volontairement transgressif. Racisme, homophobie, sexisme, pédophilie, génocide... Tous les sujets touchy sont abordés avec humour.

Et ça plaît beaucoup. Plus de 1 million d'exemplaires ont été vendus en 2018 dans les pays francophones que sont la France, la Belgique, la Suisse et le Québec. Le succès de la version en ligne est aussi très clair puisque le site est saturé. Ne vous inquiétez donc pas s'il met du temps à se charger avant de pouvoir jouer.