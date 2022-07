Le Bigdil de retour à la télé ? Cette fois, l'émission pourrait vraiment revenir

Entre 1998 et 2004, Vincent Lagaf' et Bill l'extraterrestre animaient nos fins de journées avec Le Bigdil, jeu télé devenu culte. Depuis la fin de l'émission, plusieurs rumeurs de retour ont circulé : Cyril Hanouna a d'abord voulu faire revenir le jeu sur C8 mais ça ne s'est jamais fait. Vincent Lagaf", lui, avait déclaré en 2019 être prêt à revenir en tant qu'animateur pour une nouvelle version. Et si ça arrivait enfin ?

Une nouvelle version du Bigdil en approche ?

Pour l'instant, rien d'officiel du côté de TF1 mais C21Media, média américain, annonce en tout cas qu'une nouvelle version du Bigdil serait en préparation en France. Le Bigdil est en fait une adaptation du format américain Let's Make a Deal, toujours actuellement diffusé aux US. Et selon C21Media, ce jeu devrait donc revenir dans 8 territoires, dont la France. Il est précisé que c'est Hervé Hubert, déjà à l'origine du jeu à la fin des années 90, qui développe cette nouvelle version française. Le groupe Hervé Hubert produit déjà Mask Singer, dont la saison 4 est en préparation pour TF1 et Les Reines du Shopping sur M6.

Pour l'instant, on ne sait pas si cette nouvelle adaptation de Let's Make a Deal sera plus proche du jeu original (où il n'est pas question d'extraterrestre) ou bien si le groupe Hervé Hubert compte faire réellement revenir le Bigdil sur nos écrans. Mais on croise les doigts pour cette deuxième option !