Lauren (Love is Blind) et Cameron, bientôt le bébé ? Ils répondent

Seuls trois couples sur six de Love is Blind (deux autres se sont fiancés, mais ça n'a pas été montré) sont toujours d'actualité : Cameron & Lauren, Amber & Barnett et Giannina & Damian. Eh oui, les deux derniers candidats ne se sont pas mariés dans l'émission de Netflix, mais leur amour a été plus fort que tout puisqu'ils ont décidé de se laisser une chance après le tournage : "J'ai mon propre appartement, il a le sien. On apprend à se connaître à notre rythme et c'est très bien", a confié Giannina Gibelli lors d'une interview Entertainment Tonight.

Un projet de bébé pour Cameron et Lauren ?

Cameron et Lauren, eux, ont rapidement emménagé ensemble après Love is Blind. Si vous vous posez la question, ils sont toujours aussi fous amoureux l'un de l'autre et ne manquent pas d'afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux. Leurs fans se demandent surtout s'ils ont prévu d'avoir un bébé prochainement ? Alors, est-ce qu'agrandir leur famille fait partie de leurs projets ? Oui, mais pas dans l'immédiat, comme ils le confient dans une vidéo Q&A sur leur chaîne YouTube.

Lauren explique : "On aimerait avoir des enfants le plus tôt possible, peut-être l'année prochaine. Nos emplois du temps sont assez chargés et nous voulons continuer comme ça. Il y a pas mal d'opportunités à venir et nous voulons vraiment nous concentrer là-dessus avant d'avoir des enfants. Ce n'est pas prévu pour demain, mais ça sera pour bientôt." En attendant, Cameron et sa femme vous préparent quelques surprises à deux, affaire à suivre !