La Roue du Temps : faut-il regarder la série avec Rosamund Pike sur Amazon Prime Video ?

Notre avis sur La Roue du Temps

La Roue du Temps, c'est définitivement LA série épique du moment ! Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, (qui aura sa série sur Prime Video) Game of Thrones ou encore The Witcher, vous allez forcément adorer la nouvelle série d'Amazon Prime Video. Déjà, l'histoire, basée sur les livres de Robert Jordan (14 tomes tout de même), est clairement fantastique. On suit Moiraine Damodred, une magicienne (interprétée par Rosamund Pike), à la recherche du "Dragon réincarné". Un être mythique qui peut faire entrer le monde dans la lumière ou le faire sombrer dans les ténèbres.

Il y a aussi les décors et les effets spéciaux, qui permettent de plonger réellement dans cet univers magique, entre sorts et légendes. Et puis il y a aussi plusieurs termes qui prouvent qu'on est dans un monde fantasy : du Pouvoir Unique, au Ténébreux / Dark One, en passant par les lieux comme les Deux-Rivières et la Tour Blanche. Des expressions et des références qui font penser au Seigneur des Anneaux.

"La comparaison avec Le Seigneur des Anneaux est bienvenue !" a d'ailleurs confié Daniel Henny (qui joue Lan dans La Roue du Temps) à Première. "On ne voit pas ça comme une compétition. Pas du tout. La vraie pression vient en fait des fans de La Roue du Temps eux-mêmes ! Ils sont nombreux et on ne veut pas les décevoir" a-t-il précisé.