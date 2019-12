La Reine des Neiges : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le dessin-animé

3. Une écriture express pour Libérée, délivrée

Libérée, délivrée est devenu un énorme hit qui a parfois un peu saoulé les papas et les mamans. Et il n'a pas fallu longtemps pour écrire les paroles de la chanson intitulée Let it Go en anglais : moins de 24 heures ! Ce sont Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez qui sont mariés dans la vie qui ont écrit le titre. Ils ont raconté avoir enregistré le titre après une balade à Prospect Park à Brooklyn.

4. Des invités pas inconnus

Aviez-vous remarqué que plusieurs personnages de Disney se cachent dans La Reine des Neiges à commencer par... Mickey ? On peut le voir dans la scène où Anna rencontre Kristoff. Autre personnage qui fait une apparition : Raiponce (sans ses cheveux longs).. On peut l'apercevoir lors du couronnement d'Elsa. Ce n'est évidemment pas la première fois que des personnages de l'univers Disney s'invitent dans une autre film.