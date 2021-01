La Promesse : une saison 2 est-elle possible ? Sofia Essaïdi nous répond (Interview)

Ce jeudi 21 janvier 2021, TF1 diffuse les deux derniers épisodes de La Promesse avec Olivier Marchal, Sofia Essaïdi et Lorànt Deutsch. Vous êtes prêts ? En attendant de découvrir la vérité sur les mystérieuses disparitions, certains téléspectateurs sont déjà certainement curieux de savoir si la série aura une saison 2. Alors, une suite est-elle possible ? L'actrice et chanteuse répond en interview avec PRBK.