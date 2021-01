La Promesse : le (vrai) fait divers ignoble qui a inspiré la série de TF1

Le lendemain de Noël 1999, la petite Charlotte Meyer, âgée de 11 ans, disparaît mystérieusement de son village des Landes. 20 ans plus tard, Sarah (Sofia Essaïdi) enquête sur une affaire similaire et se rend vite compte qu'elle a lien avec celle de son père, Pierre Castaing (Olivier Marchal), des années plus tôt. Qu'est-il arrivé à Charlotte ? Pourquoi son corps n'a-t-il jamais été retrouvé ? Le synopsis de La Promesse, vous rappelle une histoire vraie ? Celle d'Estelle Mouzin par exemple ?

Le fait divers qui a inspiré La Promesse

C'est tout à fait normal puisque Anne Landois, la créatrice de la série de TF1, a confié à Allociné s'être inspirée de ce fait divers, qui a secoué la France, en 2003, pour La Promesse : "J'ai travaillé plusieurs années sur Engrenages, durant dix ans, et j'ai côtoyé beaucoup de flics qui m'ont souvent parlé des enquêtes qui n'aboutissaient pas. Et du malaise que ça créait chez eux, d'échouer. Et l'échec c'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de traiter dans Engrenages. (...) J'ai eu l'envie de proposer une intrigue avec une enquête qui n'aboutit pas. En partant en fait d'une histoire qui m'a toujours beaucoup marquée : la disparition d'Estelle Mouzin."

L'affaire Estelle Mouzin

La vérité sur le mystère autour de la disparition d'Estelle Mouzin a d'ailleurs éclaté au grand jour 17 ans après l'enlèvement de la petite fille, à la sortie de son école à Guermantes (en Seine-et-Marne), le 9 janvier 2003. Début 2020, Monique Olivier avoue enfin qu'elle a menti sur le mobile de son mari Michel Fourniret à l'époque. Un rebondissement important puisque Michel Fourniret a longtemps été suspecté dans l'affaire Estelle Mouzin.

En mars 2020, l'homme, déjà connu des services judiciaires, reconnaît avoir tué l'écolière âgée de 9 ans au moment de son kidnapping. Monique Olivier apporte ensuite des détails supplémentaires en expliquant que son mari a "séquestré", "violé" et "étranglé" Estelle Mouzin avant de l'enterrer dans l'ancienne maison de sa soeur, à Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes.