Sofia Essaïdi face à Olivier Marchal dans La Promesse : "Ça a été un ascenseur émotionnel" (Itw)

"Je suis très exigeante quand je choisis mes projets", a confié Sofia Essaïdi en interview avec PRBK. Elle a donc choisi avec attention la nouvelle série de TF1, La Promesse, avec un beau casting composé d'Olivier Marchal, Lorànt Deutsch et Guy Lecluyse. Ce fut surtout un honneur pour l'actrice de jouer avec le réalisateur de Bronx : "Il y a une vraie connexion humaine qui s'est faite, assez profonde. C'est vraiment quelqu'un d'extra, il a une sensibilité et une gentillesse très forte", nous a expliqué Sofia Essaïdi.

"On s'est dit qu'il fallait qu'on ait la chance de retravailler ensemble"

Sauf que l'interprète de Sarah a eu le droit à une surprise en découvrant le scénario de La Promesse : son absence de scènes avec Olivier Marchal... Eh oui, leurs deux personnages, père et fille dans la série, enquêtent sur la même affaire, mais pas à la même époque : ils ne peuvent donc pas vraiment se croiser dans la vie. Par contre, le père de Zoé Marchal (Skam France) et l'ancienne participante à la Star Academy ont eu longuement l'occasion d'échanger ensemble sur le tournage.

Sofia Essaïdi a réagi à cette découverte auprès de PRBK : "On n'a pas beaucoup tourné ensemble. Ça a été un gros ascenseur émotionnel, ça a été vachement dur, mais on a tellement connecté, qu'on a eu envie de continuer l'aventure ailleurs. On ne sait pas encore comment, ni où et avec qui, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on ait la chance de retravailler ensemble."

