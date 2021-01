Sofia Essaïdi en interview : "On a oublié l'impact de la Star Ac, c'était un raz-de-marée"

Purebreak : Tu joues actuellement dans La Promesse sur TF1, mais où en es-tu dans ta carrière musicale ?

Sofia Essaïdi : Il se trouve que ces derniers temps, j'étais très épanouie en tant qu'actrice. J'ai eu pas mal de propositions qui m'ont plu et en même temps, j'étais sur scène dans le spectacle Chicago. J'ai pu rechanter et re-danser pendant pas mal de mois. Après les quelques mois de repos dont j'avais besoin, j'ai tourné La Promesse. Là, je viens de faire deux autres films. Ça dépend vraiment des propositions, des envies que j'ai.

A un moment donné, ça a été tellement douloureux que j'ai préféré arrêter la musique

Tu as eu des moments difficiles dans la musique, non ?

J'avais vraiment besoin de prendre beaucoup de recul sur la musique. Ça n'a pas été facile d'imposer les choix que j'avais envie de faire. A un moment donné, ça a été tellement douloureux que j'ai préféré arrêter. Maintenant, je me sens beaucoup mieux pour pouvoir refaire de la musique, de la scène et des tournages. J'ai fait un gros travail pour accepter certaines choses et prendre du recul sur tout ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je n'arrive plus à faire de concessions. J'ai besoin de faire des projets qui me correspondent vraiment, du coup, ça réduit la liste.

Comment gères-tu l'étiquette Star Ac ?

On m'en parle encore beaucoup aujourd'hui alors que ça fait 17 ans. Quand des gens me reconnaissent, ils disent 'Sofia de la Star Ac', mais tout ça, je ne le prends jamais mal. Je peux complètement le comprendre. On a oublié l'impact de la Star Ac, c'était un raz-de-marée, une machine de guerre cette émission.

Il y a un album sur lequel je travaille depuis quelques temps

Ça te blesse qu'on puisse remettre en question ta légitimité ?

Pas du tout. Je peux comprendre qu'on soit bloqué sur des images fortes. Ça m'arrive aussi d'appeler un acteur par le nom d'un de ses personnages. La Star Ac, ça a énormément marqué. Maintenant, je pense que le temps fera son affaire. J'ai eu ça quand j'ai commencé à tourner mes premiers films. On pense à la chanteuse qui veut devenir actrice, mais j'ai toujours dit que je ferais les deux carrières en même temps. Mon premier film, je l'ai tourné au même moment que la tournée de la Star Ac. Je peux comprendre que les gens restent accrochés à une certaine image, surtout si on n'a pas suivi la carrière de cette personne-là après. Mais ce qui est génial, c'est que plus le temps passe, moins j'entends des choses comme ça.

Tu prépares un nouvel album ?

Il y a un album sur lequel je travaille depuis quelques temps. Là, je suis seule et libre. J'écris des chansons quand j'en ai envie. Pendant le confinement, j'ai pu écrire un peu. Je me laisse aller à mes envies et il y a bien à un moment donné où je serai assez fière pour le sortir, mais on n'y est pas encore.

