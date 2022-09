La Chronique des Bridgerton : un autre gros départ en vue ? Les fans flippent après cette nouvelle annonce, mais...

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Les fans de La Chronique des Bridgerton se sont à peine remis du départ du Duc alias Regé-Jean Page et ils ne veulent pas dire adieu à un 2ème beau gosse ! On les comprend... Suite à l'annonce de sa participation aux films adaptés de la comédie musicale Wicked, Jonathan Bailey alias Anthony Bridgerton est (encore) au coeur de rumeurs et certains ont peur que l'acteur soit forcé de quitter la série, dont la saison 3 est en cours de tournage. On vous dit pourquoi il ne faut pas paniquer