La Chronique des Bridgerton saison 2 : une suite très différente du livre ? Pourquoi ce n'est pas un drame

Evidemment, les différences ne s'arrêtaient pas là et étaient aussi au coeur de l'histoire de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon. Et la saison 2, qui arrive le 25 mars, devrait tout autant surprendre les fans des romans. Les récentes interviews des acteurs l'ont déjà prouvé puisque les stars ont teasé l'histoire d'Anthony (Jonathan Bailey) et de son triangle amoureux avec les soeurs Sharma, Edwina (Charithra Chandran) et Kate (Simone Ashley). Une intrigue qui fait déjà débat chez les fans des romans, partagés entre l'anxiété de découvrir la série et la peur que l'histoire de "Kathony" ne soit pas respectée.

"Ce ne sera jamais le livre"

Il faut s'y faire, une adaptation à l'écran n'est jamais un copié-collé du livre. Même si on adore le roman consacré à Anthony (qui est l'un des meilleurs de la saga), il faut aussi se faire une raison : il est très (très) probable que la version série ait pris de nombreuses libertés. Mais est-ce un drame pour autant ? Non. Car, si les détails ne seront peut-être pas là, l'essentiel va très certainement rester : ce lien qu'ont Anthony et Kate, leurs points communs qui, inévitablement, vont les rapprocher. On ne doute pas que la version série respecte aussi la fin réservée à Anthony et Kate dans le roman.