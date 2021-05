La Chronique des Bridgerton saison 2 : Rupert Evans au casting, les fans valident pour cette raison

Dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, on en découvrira plus sur Anthony (Jonathan Bailey), l'aîné de la famille. Comme le 2e roman de la saga littéraire de Julia Quinn (disponible chez nous aux éditions J'ai Lu), les futurs épisodes suivront la quête du frère de Daphné, décidé à se marier. Mais en plus d'évoquer son histoire d'amour, la série devrait aussi nous plonger dans le passé puisqu'on sait maintenant que Rupert Evans jouera Edmund Bridgerton, le père de la famille, qui est mort des années plus tôt. Une annonce qui a été accueillie avec joie par les fans du show.

Les fans voulaient Rupert Evans dans le rôle d'Edmund

Et ce n'est pas très étonnant car, depuis la sortie de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, certains internautes militaient pour que l'acteur vu dans The Man in the High Castle et dans le remake de Charmed, incarne le patriarche. Pourquoi ? Car Rupert Evans ressemble beaucoup aux acteurs choisis pour incarner Anthony, Benedict, Colin, Daphné, Eloise, Francesca, Gregory et Hyacinthe, les 8 frères et soeurs Bridgerton. En février dernier, Rupert Evans avait même répondu à un tweet soulignant sa ressemblance avec Claudia Jessie (qu'il a confondu avec Phoebe Dynevor dans son tweet). "Au premier coup d'oeil, je n'étais pas sûr de qui était qui" s'était-il amusé dans un message.

Suite à l'annonce de son casting, l'acteur a même laissé entendre que son arrivée au casting de La Chronique des Bridgerton était due aux internautes. "Tout ça c'est grâce à vous bien sûr" a-t-il posté, reprenant son ancien tweet et celui annonçant son arrivée dans la série.