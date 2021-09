La Chronique des Bridgerton saison 2 : retour de Regé-Jean Page, Kate... 5 nouvelles infos

Une alchimie au top

Nicola Coughlan valide aussi le fait que cette saison sera "épique" et très sexy. Jonathan Bailey avait précédemment promis encore plus de scènes sexy dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. "L'alchimie est importante, je peux vous le dire !" confie l'actrice qui affirme, comme le créateur Chris Van Dusen dans une précédente interview, que l'on n'est "pas prêts" pour les nouveaux épisodes.

La suite de Penelope

Enfin, la star nous donne aussi des infos sur Penelope. "Pour l'instant, elle est toujours timide. Mais elle travaille. C'est une femme indépendante dans le Londres de la Régence et elle fait beaucoup de choses. (...) On va découvrir de nouvelles facettes d'elle. (...) Le monde va s'ouvrir et grandir et on va en apprendre plus. C'est une fille culottée" prévient la star. On a hâte de voir ça !