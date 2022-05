La Chronique des Bridgerton saison 2 : ces scènes teasaient une saison 3 sur Colin et Penelope et on n'avait rien vu !

C'est officiel, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton sera centrée sur Colin et Penelope. Contrairement au livre, ce n'est donc pas Benedict qui sera le héros mais son frère cadet. Une surprise ? Oui et non. Plusieurs scènes de la saison 2 teasaient en fait ce changement mais on ne s'en était pas rendu compte !

La Chronique des Bridgerton saison 3 : un moment du Pall mall teasait une suite sur Colin

La couleur de cette robe de Penelope Dans La Chronique des Bridgerton, TOUS les détails comptent. Même les tenues ! La costumière, Sofia Canale, a confié avoir respecté une évolution des couleurs des costumes pour le personnage de Kate, passant de couleurs sombres à des couleurs plus claires au fur et à mesure de son rapprochement avec Anthony (Jonathan Bailey). Mais les tenues de Penelope aussi teasaient une saison 3 centrée sur elle : dans l'épisode 4, elle porte une robe verte, couleur qui représente l'alliance entre le bleu (la couleur des Bridgerton) et le jaune (la couleur des Featherington). Un indice subtil mais réfléchi !

L'évolution capillaire de Penelope Aviez-vous remarqué que le dernier épisode de la saison 2 montre une nouvelle Penelope... capillairement parlant ? Depuis le début de la série, le personnage a toujours des boucles mais ce n'est pas le cas lors du dernier bal chez les Featherington : elle porte une coiffure plus sophistiquée et lissée. Et c'était un autre indice de l'évolution du personnage !

La Chronique des Bridgerton saison 3 : la coiffure de Penelope tease une évolution