La Casa de Papel saison 5 : Úrsula Corberó réagit à une théorie étonnante sur Tokyo

La partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel a offert de nouveaux moments chocs aux fans de la série espagnole. Le plus marquant reste sans aucun doute la mort de Tokyo à la fin de l'épisode 5. Personne n'aurait imaginé que les scénaristes et le créateur, Alex Pina, oseraient toucher à ce personnage emblématique et à la narratrice depuis le départ. Certains préfèrent toujours ne pas y croire. Certains sont persuadés que Tokyo n'est pas vraiment morte dans l'explosion des grenades.

Tokyo seule survivante du braquage ?

Malheureusement pour eux, Úrsula Corberó a confirmé le décès de la première recrue du Professor, mais des fans refusent encore d'accepter la nouvelle. Quelques uns fans ont d'ailleurs une théorie sur le personnage de Tokyo, depuis longtemps : ils pensent qu'elle est en réalité en prison et qu'elle raconte toute l'histoire depuis sa cellule, en tant que seule survivante du braquage.

Une théorie assez étonnante à laquelle Úrsula Corberó a réagi dans une vidéo pour Netflix : "Beaucoup de gens l'ont dit depuis la première saison, qu'elle a raconté tout ça depuis la prison. Et puis, il y avait des gens qui, quand ils me voyaient sur l'île, pensaient que j'écrivais tout depuis l'île. Mais ni l'un, ni l'autre. Je n'en dis pas plus." Alors, doit-on s'attendre à un énorme retournement de situation ou à sortir nos mouchoirs une fois de plus ?