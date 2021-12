La Casa de Papel saison 5, partie 2 : Darko Peric (Helsinki) déçu, "La fin est un petit peu bizarre"

La Casa de Papel saison 5 partie 2 : Darko Perić (Helsinki) se dit déçu de la fin

A l'occasion de la sortie de la saison 5 partie 2 de La Casa de Papel sur Netflix, plusieurs stars du casting ont donné une interview vidéo à PRBK. En plus de Pedro Alonso (Berlin) qui valide l'idée de couple de Berlin et Alicia, Darko Perić (Helsinki) et Enrique Arce (Arturo) se sont confiés dans un Off Screen sur les coulisses du tournage.

Et Darko Perić nous a avoué pendant cette interview avoir été déçu de la fin de la série espagnole (PRBK vous a fait un récap 100% spoilers du final de La Casa de Papel si besoin). "La fin... Je ne sais pas, pour moi la fin est un petit peu bizarre, vous savez. Je sais pas trop quoi dire" a-t-il déclaré. En revanche, le final a plu à Enrique Arce ! L'acteur a répondu à propos de cette fin : "Oui je suis satisfait, elle dépasse toutes mes attentes".

Enrique Arce (Arturo) révèle : "Un fan avait deviné" la fin

Les interprètes d'Helsinki et Arturo ont ensuite réagi aux théories sur La Casa de Papel qui étaient nombreuses, surtout sur la saison 5 partie 2 puisque c'était les derniers épisodes. Darko Perić a ainsi avoué que la théorie qui l'a fait le plus rire, "c'est la théorie qu'Arturo vivait toujours. Pour moi c'est la plus drôle" a-t-il dit avec humour. "Non je pense que les fans c'est complètement fantastique l'imagination qu'ils ont, je sais pas parce qu'il y a 100 000 théories" a-t-il ajouté.

"Mais il y en a un fan qui avait une théorie complètement exacte par contre" a de son côté expliqué Enrique Arce. "Il a tout deviné" a-t-il assuré, à propos d'un fan qui avait réussi à trouver la fin de La Casa de Papel, toutes ses théories sur la fin étaient justes.

