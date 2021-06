La Casa de Papel saison 5 : les boss expliquent pourquoi la série n'aura pas de saison 6

La saison 5 de La Casa de Papel sera la dernière. Netflix a annoncé la nouvelle l'été dernier, de quoi laisser le temps aux scénaristes et producteurs de conclure en beauté les aventures du Professeur (Álvaro Morte), Tokyo (Ursula Corberó) et des autres. On le sait déjà, la suite s'annonce compliquée pour les braqueurs qui vont plus que jamais se confronter à la police, après la mort de Nairobi (Alba Flores). L'annonce de la fin de la série a déprimé certains fans qui voulaient en voir plus. Mais selon Alex Pina, le créateur, il était temps d'y mettre fin.

Pourquoi une saison 6 de La Casa de Papel n'était pas envisageable

Dans une interview donnée à Entertainment Weekly, le boss de La Casa de Papel a évoqué la fin de la série et les raisons qui l'ont poussé à conclure le show devenu mondialement célèbre grâce à Netflix. S'il a décidé d'arrêter la série, c'est... pour ne pas la faire durer trop longtemps. "Nous avons été au bout de certaines arches émotionnelles pour les personnages et de leurs arches de transformation. C'est toujours mieux de partir plus tôt que trop tard" confie le producteur.

Un spin-off à venir ? "Il faudrait créer un nouvel univers"

Si La Casa de Papel s'arrête, Netflix pourrait-elle commander un spin-off ? La rumeur court depuis des mois et ce ne sont pas Alex Pina et le producteur Jesus Colmenar qui vont en dire plus sur ce projet. "On pourrait faire un spin-off avec n'importe lequel des personnages car je pense que ce qui est génial dans La Casa de Papel c'est que les personnages ont tellement de strates et d'histoires. Mais il faudrait créer un nouvel univers." rappelle Alex Pina.