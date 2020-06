La Casa de Papel saison 4 : une erreur dans l'intrigue sur Manille ? Un internaute s'interroge

Lors de la saison 3 de La Casa de Papel, vous étiez nombreux à vous demander qui était l'otage souvent présent à l'écran. Il aura fallu attendre la saison 4 pour obtenir la réponse : il s'agit en réalité de Julia (Belen Cuesta), aka Manille, la filleule de Moscou qui a changé de sexe. Elle est présentée dans un épisode flashback où El Professor et son équipe préparent le tout premier braquage puisqu'au départ, elle devait enfiler elle aussi la combinaison rouge et le masque de Dali. Manille n'était finalement pas de la partie.

Où est passée Manille ?

Sa présence n'est d'ailleurs même pas évoqué dans les saisons 1 et 2 de La Casa de Papel et son absence n'est pas expliquée dans la saison 4. Une petite incohérence qui a fait réagir l'internaute Retrolad90 sur Reddit : "Peut-être que je l'ai raté, mais y a-t-il une explication pour justifier pourquoi Manille n'a jamais participé au premier braquage de la Fabrique de la Monnaie ? Son personnage nous est présenté dans un flashback avec Moscou et on dirait qu'elle va faire partie du gang à ce moment là mais pourtant elle ne figure pas dans les deux première parties."

Un autre utilisateur de Reddit est d'accord avec lui : "Tout le monde se pose la question mais personne ne sait pourquoi. C'est un trou dans l'intrigue." C'est vrai ça, pourquoi Manille n'a-t-elle pas participé au casse de la Fabrique de la Monnaie ? Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-elle disparu avant de réapparaître soudainement dans la saison 4 ? On en saura sûrement plus dans la potentielle saison 5 de La Casa de Papel.