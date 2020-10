La Casa de Papel : la série de Netflix plagiée par un film pakistanais ?

Un vrai coup marketing

Alors, faut-il réellement s'attendre au plus gros plagiat jamais réalisé ? A un futur nanar en puissance ? A un jeu des 7 erreurs grandeur nature ? Non, non et non. Tandis que les Internautes commençaient déjà à s'emballer, s'exciter et s'énerver devant ces images, il a finalement été révélé que 50 Crore n'aura en réalité rien à voir avec un quelconque plagiat.

Les nombreux acteurs attachés à ce projet comme Aijaz Aslam, Anoushey Abbasi, Asad Siddiqui ou encore Faisal Qureshi l'ont en effet annoncé sur les réseaux sociaux, 50 Crore n'est autre qu'un incroyable coup marketing imaginé pour teaser un événement exceptionnel signé Daraz. Au programme ? Du 11 au 17 novembre, cette plateforme de shopping 2.0 va tout simplement organiser des soldes monstres à ne louper sous aucun prétexte. Et dans le but de faire la promotion de cette journée pas comme les autres, qui sera ponctuée de quelques surprises, Daraz a eu l'idée de reprendre les codes de La Casa de Papel à l'occasion d'un film publicitaire afin de mettre en scène le braquage (de ses clients) à venir sur son site.

Aussi, rendez-vous le 11 novembre sur Daraz pour faire vos courses et assister à la mise en place de ce projet marketing aussi improbable qu'intrigant.