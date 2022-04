La Belle et ses Princes de retour après l'annulation des Princes de l'amour 9 ?

Une version confirmée par @mayamo_tv : "J'ai eu l'info il y a quelques jours. Après les audiences catastrophiques des Princes, W9 et Studio 89 réfléchissent à remplacer les Princes et les Princesses de l'amour par La Belle et ses Princes pour renouveler leur grille" a écrit le blogueur. Pour rappel, Les Princes de l'amour, c'était le spin-off de La Belle et ses Princes presque charmants. Retour à l'original donc !

La Belle et ses princes presque charmants avait eu 3 saisons. Les Belles étaient Marine Boudou pour la saison 1 (qui était en dépression après l'émission), Nelly pour la saison 2 et Laetitia, Jade et Coralie étaient celles de la saison 3. Côté Princes, les téléspectateurs se rappellent notamment d'Anthony Lyricos, Benjamin Machet ou encore Anthony Matéo.

Un autre programme pour remplacer Les Princes de l'amour ?

Par contre, @ShayaraTV pense à une autre émission pour remplacer Les Princes de l'amour : "À la place de la diffusion des Princes de l'amour, W9 va diffuser une version télé-réalité de la série Netflix : Squid Game. Netflix a cédé ses droits à Banijay Productions et le casting sera rempli de candidats de télé-réalité et d'anonymes".