La Bataille des Clans : Belle drague Allan devant Bastos, baiser surprise et départ d'un candidat... Le résumé en avance (spoilers)

Attention cet article contient des spoilers.

La Bataille des Clans : Allan se rapproche de Laura, la nouvelle candidate

L'épisode 21 de La Bataille des Clans est diffusé ce vendredi 23 septembre 2022 sur TFX. PRBK a vu l'épisode sur Salto et vous fait un résumé en avance sur l'émission qui oppose le clan de Jazz et Laurent Correia face au clan de Carla et Kevin Guedj.

Le clan Guedj a encore gagné une épreuve, celle des mimes sur l'eau, malgré le départ de Giovanni pour aller dans l'équipe JLC. Les Guedj ont donc 8 éclairs, alors que la JLC Family a 3 éclairs. Jazz termine en pleurs, elle craque. Carla, Kevin et Alex viennent la consoler, et Bastos va prendre Belle dans ses bras qui pleure aussi.

Alors que les coulisses auraient été tendues pendant le tournage de La Bataille des Clans entre certains candidats, les Guedj se retrouvent encore vainqueurs d'un éclair, mais aussi de Laura. La nouvelle candidate au casting était prétendante d'Illan Cto dans Les Princes de l'amour 9 sur W9, et Allan la connaît de l'extérieur et l'aime bien.

Tous font une fête pour l'accueillir dans l'aventure. Laura avoue à Carla et à Maïssane qu'elle trouve Allan beau. "On a des amis en commun" confie-t-elle, et "on s'entend vraiment bien". Allan aussi est sous le charme : "C'est une très jolie fille", et ils se rapprochent, ils vont parler ensemble.

Belle se rapproche d'Allan devant Bastos... qui ne réagit pas

Alors que Belle a fait un câlin à Allan quand Bastos dormait dans l'épisode 20 de La Bataille des Clans, voilà qu'elle se rapproche encore de son ex, mais pour rire, dans l'épisode 21. Laurent demande à Belle d'aller danser avec Allan pour rire, déstabiliser le clan et voir si Bastos est jaloux. Belle est d'accord et va voir Allan qui est avec Laura. Elle dit vouloir parler à son ex et lui propose de danser... mais il refuse.

Tout ça devant Bastos, qui assure : "Moi, j'ai confiance, jusqu'elle casse la confiance". Noémie est choquée qu'il ne réagisse pas plus que ça. "C'est une joueuse" et "à un moment, je vais jouer" lâche ensuite Bastos, "Belle manipule, Belle essaye un petit peu de foutre la merde", "j'aimerais bien qu'elle se concentre sur moi". Quant à Belle, elle n'apprécie pas le manque de réaction de son boyfriend : "Il aime quand je joue ? Mais j'ai pas envie qu'il soit comme ça", "faut se réveiller".

Giovanni et Cassandra se remettent en couple

Giovanni et Cassandra se réconcilient, ils s'embrassent à la soirée. Giovanni et Cassandra se remettent en couple officiellement donc. Côté réconciliation, Carla, Jazz et Emine mettent les choses au clair et se réconcilient aussi. L'épisode se finit en revanche avec le départ de Joezi, qui doit quitter l'émission pour aller signer le contrat de musique dont il rêvait.