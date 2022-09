La Bataille des Clans : Belle a-t-elle trompé Bastos avec Allan ? Grosse révélation de Giovanni, le résumé en avance (spoilers)

La Bataille des Clans : Giovanni balance Allan et Belle

Dans l'épisode 20 de La Bataille des Clans, nouveau clash entre la JLC Family (dirigée par Jazz et Laurent Correia) et la famille Guedj (dirigée par Kevin Guedj et Carla Moreau Guedj) ! Mais pas pour la compétition. Giovanni révèle qu'Allan et Belle (qui sont ex) se sont faits un câlin dans la nuit, dans le dos de Bastos (nouveau boyfriend de Belle). "En soi, y a rien. Genre, j'étais triste et on s'est fait un câlin", "je me sentais pas bien, j'étais là, dans le couloir, et Allan parlait avec Giovanni, il est venu vers moi, on a parlé et il m'a pris dans ses bras, c'est tout" a confié Belle à son petit ami, Bastos.

"C'est avec moi qu'elle faisait des câlins la nuit, donc si elle se lève pour aller en faire à Allan, c'est quand même bizarre cette affaire" s'inquiète le YouTubeur, avant de lui dire : "Quand tu fais un truc, demande toi toujours ce que tu ferais si l'autre le faisait".

De son côté, Allan Guedj, avoue : "Quand Giovanni balance ça devant Bastos, moi, je m'en fous. Je dois rien à personne moi ici. Je suis un homme amoureux, je suis faible et c'est vrai que quand elle vient me voir la nuit, j'ai du mal à lui dire non".

"T'essayes de me déstabiliser avant l'épreuve ?" tente de comprendre Bastos. "Non" lui assure la Brésilienne. "La prochaine fois que t'es pas bien, je suis dans ton lit, tu me réveilles" a ajouté le candidat, en plus "t'aurais pu me le dire ce matin" par "honnêteté". Mais Belle est dégoûtée : "Il est même pas un petit peu jaloux, il montre pas grand chose, et ça me fait me poser des questions".

Alex embrouille alors son fraté Allan : "Arrête tout de suite", "elle te fait des câlins et elle va dormir avec l'autre, tu es devenu fou", "elle veut que les hommes se battent pour elle".

Une nouvelle candidate débarque et séduit Allan, qu'elle connaît déjà de l'extérieur

Quant à Maissane, elle s'explique avec Joezi sur le plan Istanbul où elle devait tenter de récupérer Joezi dans le clan Guedj. Et quand l'heure de l'épreuve a sonné, Giovanni est prêt à tout donner pour la JLC Family, même s'il était dans le clan Guedj au départ. En revanche, Mehdi a beau être chez les Guedj maintenant, il est infiltré et raconte tout à son amie Jazz en cachette.

L'épreuve est un relais, où il faut mimer des mots sur l'eau. Elle permet de gagner un éclair mais aussi d'intégrer une nouvelle candidate dans le jeu. Laura, prétendante d'Illan Cto dans Les Princes de l'amour 9 sur W9, arrive. Elle se retrouve au casting de La Bataille des Clans. Et elle connaît déjà quelqu'un : Allan. "Laura, c'est quelqu'un que je connais de l'extérieur, voilà, on s'est vu 2/3 fois" a-t-il avoué, "on a rigolé et tout". "C'est une fille que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est rigolote, elle a toujours la joie de vivre, la bonne humeur" a-t-il ajouté, séduit, "je suis content qu'elle vienne dans cette aventure et je préférerais qu'elle vienne chez les Guedj".

Alex confirme le coup de coeur d'Allan pour Laura, la petite nouvelle : "Je vois Allan qui n'est pas insensible à la démarche slow motion de Laura", "Allan, je pense qu'il va se donner pour cette épreuve, il va vouloir les gagner les éclairs". Et on voit à la fin, dans le teasing du prochain épisode, qu'Allan va se rapprocher de Laura lors d'une soirée et que Belle va péter un câble, de quoi agacer Bastos...

Vous pouvez (re)voir l'épisode 20 de La Bataille des Clans ce jeudi 22 septembre 2022 sur TFX.