Gifle, menaces d'avocat, dossier de tromperies... Les coulisses très tendues du tournage de La Bataille des clans

Un tacle qui n'a pas plu du tout à Laurent ! "Pas de qualité à part celle de t'avoir fait pleurer et pisser dessus comme un bébé", déclare celui qui veut quitter Dubaï pour LA, avant d'ajouter : "Viens me voir en vrai, au lieu de chanter sur les réseaux sociaux. Oublie pas comment tu as pleuré la seule fois où tu m'as manqué de respect et que tu as appelé ton avocat mdr. En tout cas, moi j'ai des saisons encore programmées et une émission à notre nom, tu as quoi toi ? Pour briller, tu es obligé de mentionner notre nom, alors qu'on a même pas cité le tien une fois. Mais ne nous oblige pas à parler".

Une gifle qui interrompt le tournage

Dans ces messages, Laurent fait référence à une altercation qu'il aurait déjà eu avec Allan. En effet, selon Vaarruecos et Shirleyactu, les deux candidats auraient eu une grosse embrouille sur le tournage de La Bataille des Clans et Laurent aurait giflé Allan. Le tournage aurait même été interrompu à cause de ça.